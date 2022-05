Mit mehr als fünf Promille ist ein 31 Jahre alter Autofahrer in Baden-Württemberg unterwegs gewesen. Der Mann geriet am Samstagabend in eine Wiese neben einer Bundesstraße im Landkreis Konstanz, wie die Polizei mitteilte . Beim Versuch, zurück auf die Straße zu gelangen, blieb der Mann mit seinem Wagen auf dem Randstreifen zwischen Fahrbahn und Wiese stecken.