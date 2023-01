Vier Jahre und sechs Monate soll ein junger Mann ins Gefängnis, weil er seine Schwester dem Landgericht Konstanz zufolge misshandelt und vergewaltigt hat.

Der Richter sprach den 21-Jährigen am Montag der Vergewaltigung in fünf Fällen, der gefährlichen Körperverletzung in zehn Fällen und der vorsätzlichen Körperverletzung in 40 Fällen schuldig. Die Taten ereigneten sich demnach von Januar bis Mai 2022 im Konstanzer WG-Zimmer des Bruders. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.