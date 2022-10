Rund 50 ukrainische Geflüchtete trafen sich am Sonntagabend in einem Gemeindesaal der Liebfrauenkirche in Krefeld – da sprühte offenbar ein Junge Pfefferspray in den Raum. Das teilte die Polizei mit . 13 Menschen erlitten demnach Augen- und Atemwegsreizungen durch das Spray, drei von ihnen mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden.