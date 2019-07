Krefeld Mann putzt bei lauter Musik - Nachbar verletzt ihn mit Messer

In Krefeld hat ein 36-Jähriger bei Musik mit erhöhter Lautstärke Fenster geputzt und so einen anderen Anwohner verärgert. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 54-Jährige seinen lauten Nachbarn konfrontieren wollen. Die beiden Männer gerieten darüber in Streit, es kam zu Handgreiflichkeiten.

Laut Polizei habe der 36-Jährige dabei einen Wischmob zur Hand genommen, der 54-Jährige habe hingegen ein Messer benutzt. Damit sei der Nachbar schließlich auch leicht verletzt worden.

Der Mann habe eine Wunde am Rücken erlitten, hieß es in der Polizeimeldung. Er sei von Rettungskräften vor Ort versorgt worden.