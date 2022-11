Nach den tödlichen Schüssen auf offener Straße fahndet die Mordkommission in Krefeld nach zwei Männern. Ein 42-Jähriger war am Montagabend in der Innenstadt erschossen worden. Zeugen hätten mehrere Schüsse gehört und in der Dunkelheit zwei Männer weglaufen sehen, teilten die Ermittler am Dienstag mit .