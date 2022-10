Kreis Kleve Drei Menschen sterben bei Autounfall

Bei einem Aufprall eines Autos gegen einen Baum sind drei Menschen im Kreis Kleve in Nordrhein-Westfalen gestorben – unter den Toten sind zwei Kleinkinder. Wie die Polizei am Abend mitteilte , erlagen alle drei noch am Unfallort ihren Verletzungen. Ein Mitfahrer sei schwerstverletzt worden und werde in einem Krankenhaus behandelt.