Ein 31-jähriger Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft am Bodensee soll dort auf mehrere Menschen eingestochen und einen Mann getötet haben. Mindestens fünf Menschen wurden bei dem Messerangriff am späten Sonntagabend teils schwer verletzt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Tat ereignete sich demnach in Kressbronn.