Kriminalstatistik Zahl tatverdächtiger Kinder und Jugendlicher steigt an

Die Zahl tatverdächtiger Kinder ist im Jahr 2022 um mehr als 20.000 im Vergleich zu 2019 gestiegen. Das meldet die »Welt am Sonntag«, der vorab die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) vorliegt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will die PKS erst am Donnerstag in Berlin vorstellen. Führte die Statistik im Jahr 2019 noch 72.890 tatverdächtige Kinder auf, waren es im vergangenen Jahr 93.095 Kinder.