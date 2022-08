Bundesweit kommt es wieder zu solchen Anrufen – und immer wieder fallen Menschen darauf hinein. Häufig rufen die Betrüger aus dem Ausland an, auf dem Display des Telefons erscheint dennoch meist eine deutsche Nummer. Bei einem ähnlichen Vorfall verlor beispielsweise Anfang des Monats eine 85-Jährige in Niederbayern 180.000 Euro. Mit dem Betrag wollte sie ihrer vermeintlichen Nichte in einer Notlage helfen.