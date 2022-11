Der chinesisch-kanadische Popstar Kris Wu ist in einem Prozess wegen Vergewaltigung zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Peking sprach den 32-Jährigen am Freitag schuldig.

Wu wurde mit einer Haftstrafe in Höhe von elfeinhalb Jahren wegen Vergewaltigung belegt, hinzu kam eine Strafe von einem Jahr und zehn Monaten »wegen des Verbrechens der Versammlung von Menschen zum Ehebruch«. Nachdem er seine Strafe verbüßt hat, soll Wu nach Kanada abgeschoben werden.