Ein 23-jähriger Mann aus Niederbayern ist in Kroatien erstochen worden. Die Polizei in Niederbayern teilte mit, dass vermutlich ein Streit eskaliert sei.

Die Tat ereignete sich in einem Lokal in Pula, einer Stadt auf der Halbinsel Istrien. Der Ort ist bei Touristen sehr beliebt. Der junge Mann sei wahrscheinlich im Urlaub gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Mann stammt laut Angaben der deutschen Botschaft in Zagreb aus dem Landkreis Passau.

Details zu dem Vorfall nannte die bayerische Polizei nicht. Die Ermittlungen führen die Behörden in Kroatien.