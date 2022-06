Ein paar Plätze weiter sitzt Florian V., er ist 33 Jahre alt und auf freiem Fuß. Er begleitete S. in dieser Januarnacht und hat so ausführlich in Vernehmungen ausgepackt, dass sich die Anklage größtenteils auf seine Angaben stützt. Sie sollen mit den kriminaltechnischen Untersuchungen übereinstimmen.

Und so hört man V.s Version, als Oberstaatsanwalt Stefan Orthen die Geschehnisse rekonstruiert: Wie Andreas S. und Florian V. in einem umgebauten Kastenwagen durch den Landkreis Kusel fuhren, ausgestattet mit Waffen und Schalldämpfern, Nachtsicht- und Wärmebildkameras. Auf der Suche nach Damwild, Rehwild und Wildschweinen. S. wollte sie auf eigene Rechnung verkaufen, wie so oft zuvor. Ein lukratives Geschäft für beide Männer, die im Übrigen von Sozialleistungen lebten.