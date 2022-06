Im Mordprozess um zwei erschossene Polizisten nahe Kusel in Rheinland-Pfalz hat vor dem Landgericht Kaiserslautern die Beweisaufnahme begonnen. Als erste Zeugen waren am Montag Einsatzkräfte und Rettungssanitäter geladen, die wenige Minuten nach dem Verbrechen Ende Januar am Tatort eingetroffen waren.