Erschossene Polizisten in Rheinland-Pfalz Gegen 4.20 Uhr stoppen sie den Wagen – kurz darauf sind sie tot

Die Bluttat von Kusel schockiert das Land. Am Tatort findet die Polizei offenbar den Personalausweis eines Verdächtigen. Am Nachmittag spürt sie den Mann und einen mutmaßlichen Komplizen auf. Was über die beiden bekannt ist.