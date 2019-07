Nach dem Anschlag auf ein Animationsfilmstudio in Kyoto mit 33 Todesopfern gibt es Hinweise auf ein mögliches Motiv des mutmaßlichen Brandstifters. Japanischen Medienberichten zufolge soll er sich von der Produktionsfirma betrogen gefühlt haben.

Wie die Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf Ermittlungskreise berichtete, wirft er dem Studio vor, es habe seine Idee für ein Werk plagiiert. Laut der Lokalzeitung "Kyoto Shimbun" sagte der Beschuldigte der Polizei: "Sie stahlen Geschichten".

Offiziell hat sich die Polizei dazu bislang nicht geäußert. Sie teilte nur mit, dass der Verdächtige nicht für das Studio gearbeitet habe, aus der Nähe von Tokio komme und immer noch im Krankenhaus liege.

Der Mann soll am Donnerstag das Studiogebäude von Kyoto Animation betreten und eine brennbare Flüssigkeit vergossen haben. Daraufhin habe er das Gebäude angezündet und dabei "Sterbt!" gerufen.

Außer den Todesopfern gab es auch Dutzende Verletzte, darunter auch den mutmaßlichen Täter. Er hat Berichten zufolge die Tat gestanden.

Die Produktionsfirma Kyoto Animation wurde 1981 gegründet. Sie hat vor allem in den Zweitausenderjahren einige beliebte Fernseh-Zeichentrickserien wie "K-On!", "Free!" und "Suzumiya Haruhi no Yuutsu" produziert, die sich insbesondere an die jüngere Generation richten.

Der Brandanschlag löste weltweit Entsetzen und Trauer unter Fans japanischer Anime-Filme aus. Zahlreiche Menschen legten an der Brandruine Blumen nieder.