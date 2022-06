Verteidigung forderte Freispruch

Die Verteidigung hatte einen Freispruch gefordert. Der Mann hatte in dem Prozess vor dem Landgericht Neuruppin bis zuletzt bestritten, in dem KZ Wachmann gewesen zu sein. Der 101-Jährige hatte angegeben, er habe in der fraglichen Zeit als Landarbeiter nahe Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet.

Die Staatsanwaltschaft stützte sich bei ihrer Anklage aber auf Dokumente zu einem SS-Wachmann mit dem Namen, Geburtsdatum und Geburtsort des Mannes sowie auf weitere Dokumente.