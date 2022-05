Die anhaltende Trockenheit im US-Bundesstaat Nevada hat ungeahnte Folgen: Niedrige Wasserstände haben in einem See in den USA ein Fass mit einer jahrzehntealten Leiche freigelegt.

Die Polizei erklärte am Montag, dass Bootsfahrer in dem Stausee Lake Mead in der Nähe von Las Vegas das rostige Fass mit menschlichen Überresten im Schlamm entdeckt hätten. Aufgrund persönlicher Gegenstände bei der Leiche gehen die Beamten nach eigenen Angaben davon aus, dass der noch nicht identifizierte Mensch in den 1980ern getötet worden sein muss.