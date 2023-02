Landgericht Coburg 47-Jähriger flieht aus Gerichtssaal

Fußfesseln für die Toilette abgenommen?

Der Gerichtskalender in Coburg sah am Vormittag eine Verhandlung gegen einen Mann vor, der wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt war. Der siebenfache Vater soll sich an seinen beiden Töchtern vergangen haben. Nach Informationen der »Neuen Presse« hatte das Landgericht erst während der Verhandlung vor 14 Tagen einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den Mann erlassen.