Dabei soll der 27-Jährige der Kopf der Gruppe gewesen sein, hieß es in der Mitteilung des Landgerichts. Zwei weitere Männer sollen sich um die Logistik sowie um rechtliche und organisatorische Angelegenheiten gekümmert haben. Ihnen soll nun als Hauptangeklagte der Prozess wegen des Vorwurfs des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in insgesamt sechs Fällen gemacht werden. Zwei weiteren Angeklagten wird zur Last gelegt, bei der Abwicklung der Geschäfte geholfen zu haben. Die Zustellung der Drogen soll unter anderem durch über 400 Postsendungen erfolgt sein.