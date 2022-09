Eine Ärztin und ein Arzt aus dem Landkreis Gifhorn sind von der Staatsanwaltschaft Hildesheim angeklagt worden, weil sie Kindern statt eines Impfstoffs Kochsalzlösung gespritzt haben sollen.

Wie die Behörde mitteilte, werden dem 64-jährigen Mediziner Körperverletzung in 34 Fällen, Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse in 85 Fällen sowie gemeinschaftlicher gewerbsmäßiger Betrug in sechs Fällen zur Last gelegt. Der Mann schweige zu den Vorwürfen.