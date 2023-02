Das Kontrollkonzept des Kreises sei risikobasiert. Anhand zahlreicher Daten erstellt der Veterinärdienst eine Liste von Betrieben, die vorrangig auf Tierschutzverstöße kontrolliert werden. Das Verfahren habe sich aus Sicht des Landkreises in den vergangenen Jahren bewährt, hieß es in der Mitteilung.

So seien in den vergangenen drei Jahren in 638 landwirtschaftlichen Betrieben Mängel festgestellt worden. In 97 Fällen seien Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden, in 20 Fällen sei die Staatsanwaltschaft eingeschaltet worden. In fünf Betrieben seien Bestandsverkleinerungen angeordnet worden, neun Tierhaltern sei ein Tierhaltungsverbot auferlegt worden.