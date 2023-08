Der 25 Jahre alte Mitarbeiter eines Agrarbetriebs war in Hohen Luckow am Samstag mit seinen Beinen in zwei gegenläufig drehende Förderschnecken des Mähdreschers geraten. Im Rahmen eines mehrstündigen Einsatzes mussten ihm beide Beine noch auf dem Feld amputiert werden. Am Montag habe das Krankenhaus mitgeteilt, der Mann sei außer Lebensgefahr, sagte der Polizeisprecher.