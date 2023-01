Den Ermittlungen zufolge hatte der Mann in der Nacht zum 9. Juli 2022 seine bereits schlafende Ex-Freundin in deren Haus in Gangkofen umgebracht, im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn. Die 46-Jährige hatte sich wenige Wochen zuvor von ihrem Partner getrennt, dieser hatte jedoch zunächst noch bei ihr gewohnt.