Eine Frau, die mit ihren beiden Kindern zu Terror-Organisation IS nach Syrien gereist ist, muss sich voraussichtlich bald vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft hat am Oberlandesgericht Frankfurt am Main Anklage gegen Laura H. erhoben. Das geht aus einer Mitteilung hervor.

Die Ermittler werfen der Deutschen die Mitgliedschaft in der Terrorvereinigung »Islamischer Staat« (IS) und eine Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht vor. H. war den Angaben zufolge 2016 ihrem Mann nach Syrien gefolgt und lebte dort einige Zeit im vom IS kontrollierten Gebiet. Sie habe sich der Organisations- und Befehlsstruktur des IS unterworfen und mit der Familie in einer teilweise von der Vereinigung finanzierten Wohnung gewohnt, so die Bundesanwaltschaft.

Durch die Führung des Haushalts habe H. es ihrem Mann ermöglicht, für den IS zu arbeiten. Außerdem soll sie eng in einen Transfer von etwa 27.000 Euro von Deutschland in das Gebiet des IS eingebunden gewesen sein. Mann starb bei Bombenangriff Im April 2017 sei die Familie vor näher rückenden Angriffen geflohen, wobei der Mann bei einem Bombenangriff getötet worden sei. Die Kinder überlebten »nur durch einen Zufall unverletzt«, heißt es. H. sei daraufhin in ein Witwenhaus des IS gezogen und habe später im Osten Syriens noch einmal einen IS-Kämpfer geheiratet. Ende 2018 sei sie von kurdischen Kräften in Gewahrsam genommen und in ein Lager gebracht worden.

Im November 2019 war H. nach Deutschland zurückgekehrt. Nach wochenlangen Verhandlungen war es dem Auswärtigen Amt in Zusammenarbeit mit einer amerikanischen Hilfsorganisation gelungen, die Frau gemeinsam mit ihren Kindern aus dem Lager, in dem kurdische Sicherheitskräfte mehrere tausend IS-Anhänger interniert hatten, zu befreien und sie in die nordirakische Stadt Erbil zu bringen. Laura H. hatte angegeben, sich von der Ideologie des IS gelöst zu haben. Das jedenfalls berichtete sie den Beamten des BKA, die sie in Erbil länger vernahmen. Im Moment befindet sich Laura H. laut Bundesanwaltschaft auf freiem Fuß.