Dreharbeiten in New York Mitarbeiter von »Law & Order« am Set erschossen

Laut Polizeiangaben lief nach der Tat ein eher dünner und kleiner Mann in einem Kapuzenpulli vom Tatort weg. Nähere Einzelheiten zu dem Schützen oder zu den Hintergründen der Tat sind bisher nicht bekannt.

»Zutiefst traurig und schockiert«

Unter anderem wegen laxer Waffengesetze gibt es in den USA viele Tote und Verletzte durch Schusswaffen. Auch in der US-Ostküstenmetropole New York war die Waffenkriminalität zuletzt angestiegen. Im Viertel Greenpoint in Brooklyn finden aufgrund dort ansässiger TV-Studios viele Dreharbeiten statt. Einige Anwohner sind darüber auch aufgrund der angespannten Parkplatz-Situation verärgert.