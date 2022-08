Leandro Lo Achtfacher Jiu-Jitsu-Weltmeister in São Paulo erschossen

Der achtfache brasilianische Jiu-Jitsu-Weltmeister Leandro Lo ist erschossen worden. Nach Angaben der Anwältin seiner Familie wurde dem 33-Jährigen am Sonntag bei einer Auseinandersetzung in einem Klub in São Paulo in den Kopf geschossen. Er erlag später seinen Verletzungen. Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen Polizisten, der zu dem Zeitpunkt nicht im Dienst war. Er habe sich den Behörden gestellt.