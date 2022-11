In U-Haft

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauerten noch an, hieß es weiter. Der Tatverdächtige befinde sich in Untersuchungshaft, es sei am Amtsgericht Gelnhausen ein Haftbefehl wegen Mordverdachts gegen ihn eröffnet worden.

Ein Spaziergänger hatte den Leichnam Mitte September nahe den Bahngleisen im Main-Kinzig-Kreis in einer Blutlache entdeckt. Das Opfer war mit mehreren Messerstichen getötet worden. Bei dem Toten handelte es sich um einen 25-Jährigen aus Gelnhausen.