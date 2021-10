Ermittlungen in Sachsen Angriff auf Prokuristin in Leipzig – Spur führt zu mutmaßlicher Linksextremistin

Im November 2019 wurde eine Prokuristin in ihrer Wohnung von Vermummten überfallen. Nun ermittelt die Polizei in dem Fall gegen Lina E., die aktuell in Dresden vor Gericht steht.