Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte , war der 51-Jährige zunächst gegen 15 Uhr in einer Regionalbahn ohne Ticket unterwegs gewesen und hatte einen Servicemitarbeiter »mit äußerst ehrverletzenden Worten« beleidigt. Das hatte die Polizei erstmalig auf den Plan gerufen. Dabei fanden die Beamten bei dem Mann auch einen Teleskopschlagstock.

Ein zeitweise extrem betrunkener Mann hat am Montagnachmittag über mehrere Stunden die Bundespolizei in Leipzig beschäftigt.

Rund fünf Stunden später sorgte der Mann am Leipziger Hauptbahnhof erneut für Ärger. »Diesmal warf der 51-Jährige insgesamt drei Bierflaschen in Richtung der abgeparkten Taxis«, hieß es von der Polizei, die erneut einschritt. Verletzt wurde dabei niemand, auch an den Fahrzeugen entstand kein Schaden.