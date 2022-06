Durch den Sprengstoff waren im vergangenen Jahr zwei Menschen verletzt worden. Ein Spaziergänger wurde an Hand und Bauch verletzt, als eine Vorrichtung in einem Pappkarton explodierte. Ein weiterer Mann trat gegen ein auf einem Fußweg liegendes Päckchen, das daraufhin explodierte. Er erlitt oberflächliche Verletzungen an Beinen und Gesicht.