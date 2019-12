Brian E. hat sich in Schale geworfen. Der 27-Jährige, ein durchtrainierter Hüne mit Vollbart und Glatze, trägt einen dunkelblauen Anzug und elegante Schuhe. Wie er da mit ernstem Blick und durchgedrücktem Rücken steht, könnte er als Geschäftsführer eines hippen Tech-Startups durchgegen.

Aber Brian E. steht nicht in seinem Büro und ist auch kein Unternehmer. In Saal 14 des Landgerichts Leipzig tritt er an diesem frostigen Tag Ende November als Angeklagter auf: Es ist der zweite Verhandlungstag in einem der sogenannten Connewitz-Prozesse.

Das linksalternative Viertel im Leipziger Süden war im Januar 2016 Schauplatz eines überfallartigen Gewaltausbruchs: Rechte Randalierer, bewaffnet mit Schlagstöcken und Holzlatten, verwüsteten binnen weniger Minuten einen ganzen Straßenzug (lesen Sie hier mehr über den "Sturm auf Connewitz").

Fünf Polizisten sowie mindestens ein Anwohner erlitten Verletzungen, den materiellen Schaden bezifferten die Ermittler auf etwa 113.000 Euro. Der Oberbürgermeister sprach später von "offenem Straßenterror", ein Polizist von Szenen "wie in einem Kriegsgebiet".

Seit August 2018 müssen sich mehr als 200 mutmaßliche Gewalttäter wegen Landfriedensbruchs vor diversen Gerichten verantworten - Brian E. ist einer von ihnen. Das Amtsgericht Leipzig hatte ihn im vergangenen Jahr zu 16 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Im jetzigen Berufungsprozess gegen ihn geht es um mehr als einen Einzelfall. Es geht auch um den Umgang des Rechtsstaats mit dem Rechtsruck in den eigenen Reihen. Denn Brian E., 1992 in der Nähe von Dresden geboren, ist nicht irgendein Angeklagter: Der Jurist absolviert als Rechtsreferendar seinen Vorbereitungsdienst am Landgericht Chemnitz - was die Frage aufwirft, ob ein mutmaßlicher rechter Gewalttäter Teil der Justiz sein kann.

Im Juli hatten sich Kollegen von E. an das für die Ausbildung zuständige Oberlandesgericht Dresden gewandt und ihre Sorge über den Fall publik gemacht: Jeder Referendar, so hieß es laut Medienberichten in dem Schreiben, müsse sich zur Verfassungstreue bekennen.

Pyrotechnik, Feuerzeuge, eine Axt

Der Brief warf eine wichtige Frage auf: Wie soll die Justiz mit Mitarbeitern verfahren, wenn diese offenbar mit staats- oder demokratiefeindlichen Ideen sympathisieren? Und wie weit reicht das Recht von Justizangestellten auf freie Persönlichkeitsentfaltung und politische Willensbildung?

Die Sache ist heikel, auch für den Angeklagten. Sollte es bei einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr für ihn bleiben, dürfte dies das Ende seiner Justizlaufbahn bedeuten: E. könnte dann wegen Zweifeln an der Verfassungstreue vom öffentlichen Dienst ausgeschlossen werden. Wohl auch deshalb legte er Rechtsmittel ein.

Im November 2020 würde das Referendariat planmäßig enden, in einer Verhandlungspause sagt E.: "Ich will das zweite Staatsexamen machen und dann muss man sehen, was noch möglich ist." Dass er diesem Ziel näher rückt, ohne bislang rechtskräftig verurteilt zu sein, liegt auch daran, dass der Beginn des Berufungsverfahrens mehrfach verschoben werden musste: E. hatte sich zweimal krank gemeldet.

Vor dem Landgericht geht es unter anderem um die Frage, was genau am 11. Januar vor fast drei Jahren im Süden von Leipzig geschah: Am zweiten Verhandlungstag verliest Richterin Gabriela Walburg Zeugenaussagen, in denen von Schlag- und Kratzspuren an Autos und von zertrümmerten Fenstern die Rede ist. Auch Fotos vom Tatort zeigt die Vorsitzende: Pyrotechnik ist auf diesen zu sehen, Feuerzeuge, eine Axt.

Das Chaos von Connewitz Tatort Wolfgang-Heinze-Straße, Leipzig: In dem linksalternativen Viertel wütete am 11. Januar 2016 ein rechter Mob. Die Täter, die fast alle vermummt gewesen sein sollen, zerstörten binnen weniger Minuten Dutzende Fenster- und Schaufensterscheiben. Viele waren zudem bewaffnet: mit Äxten, Eisenstangen und Holzlatten. Im Sommer 2018 begann die Aufarbeitung des Gewaltexzesses vor Gericht. Die Ermittler hatten zuvor insgesamt 216 Tatverdächtige ermittelt, sie wurden noch am Abend der Krawalle festgesetzt. Die meisten Beschuldigten wurden vor dem Amtsgericht Leipzig angeklagt. 92 Verfahren wurden dort angesetzt, für die ersten sechs brauchten die Richter mehr als vier Monate. Das Ausmaß der Gewalt war gewaltig: Die Randalierer verbeulten Kleinwagen, feuerten Pyrotechnik ab, zerschlugen die Schaufenster von Fahrradläden, Frühbeeten und Friseursalons. Mindestens sechs Menschen erlitten Verletzungen. Im ersten Connewitz-Prozess verurteilte das Amtsgericht im August 2018 zwei Angeklagte zu einem Jahr und acht Monaten Haft - ohne Bewährung. In den nachfolgenden Prozessen gab es in vielen Fällen Bewährungsstrafen nach einem sogenannten Deal: Die Angeklagten legten ein Geständnis ab und erhielten dafür einen zuvor ausgehandelten Strafrahmen zugesagt. Ein Handwerker behebt im Januar 2016 Schäden an einer zerstörten Fensterscheibe in Connewitz: Den materiellen Gesamtschaden bezifferte die Staatsanwaltschaft auf etwa 113.000 Euro. Amtsrichter Marcus Pirk war für mehrere der Conewitz-Verfahren zuständig, das lässt sich nach Angaben des Gerichtssprechers auch gar nicht vermeiden: Am Amtsgericht Leipzig arbeiten lediglich 39 Berufsrichter in zwei Strafabteilungen. In den Prozessen sprachen Augenzeugen eindrücklich über Verwüstungen und Verletzungen. Eine umfassende Aufklärung der Organisationsstrukturen hinter den Krawallen gelingt der Justiz aber möglicherweise nicht mehr. Die Randalierer hatten offenbar ausgenutzt, dass viele Bewohner von Connewitz an einer großen Gegenveranstaltung am Rande einer Demonstration des rassistischen "Legida"-Bündnisses teilnahmen. Die Polizei nahm mehr als 200 Verdächtige in Gewahrsam; fünf Beamte erlitten Verletzungen, ein Dachstuhl geriet in Brand. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung bezeichnete die Gewaltexzesse als "Straßenterror". Besonders schwer verwüstet wurde etwa ein Imbiss. "Das war kein Laden mehr", sagte er Ende November 2019 als Zeuge in einem Prozess vor dem Leipziger Landgericht. Der Schaden habe mehr als 20.000 Euro betragen. Das Landgericht verhandelte auch den Fall des wegen Landfriedensbruch angeklagten Rechtsreferendars Brian E. - der 27-Jährige hatte gegen ein Urteil des Amtsgerichts Berufung eingelegt. Connewitz, das im Süden der Stadt liegt, gilt als Hochburg der linksautonomen Szene in Sachsen. Im Umland von Leipzig gibt es hingegen mehrere Orte, die als wichtige Stützpunkte von Rechtsextremisten gelten.

Dann tritt ein 52-Jähriger Geschäftsmann in den Zeugenstand, er ist Besitzer eines Imbisses in Connewitz. "Die Straße war kaputt, die Läden waren kaputt", sagt er. In seinem Geschäft tobten sich die Randalierer demnach regelrecht aus: "Das war kein Laden mehr", sagt er. Der Schaden habe mehr als 20.000 Euro betragen.

Wie orchestriert die Täter offenbar vorgingen, geht aus den Aussagen zweier Anwohnerinnen hervor: "Sie haben auf Autos eingeschlagen, haben die Schaufenster zerstört, sogar einen Gullydeckel haben sie mitgenommen", sagt eine Bereitschaftspflegemutter. Der Mob sei in "dicht gedrängter Formation" durchs Viertel gezogen: "Die sind richtig marschiert."

Die zweite Zeugin spricht von "einer Art Block", dessen Teilnehmer einheitlich dunkel gekleidet und größtenteils vermummt gewesen seien. "Das wirkte alles in allem super organisiert", sagt sie, "in meinen Augen waren da alle beteiligt." Alle, also auch Brian E.?

Ein verdächtiges Tattoo

Der Angeklagte mischt sich nun selbst ein, stellt der Zeugin detaillierte Fragen. Wie viele Minuten genau vergangen seien, bis die Randalierer abgezogen seien? Ob ihr Treppenhaus verglast sei? Wie viel von der Straße sie durchs Fenster überhaupt sehen könne? Da fragt ein Angeklagter, der zugleich Jurist ist.

Brian E. hatte stets behauptet, unabsichtlich in die Randale geraten zu sein ("Ich stand da und wusste nicht, was ich machen sollte"). Die Strategie des 27-Jährigen und seines Verteidigers beruht auf der Behauptung, E. habe gar keine Gewalt gewollt. Er war demzufolge von so vielen Leuten umgeben, dass er die Menschentraube schlicht nicht verlassen konnte.

Die Staatsanwaltschaft hält das für unglaubwürdig - und den Angeklagten für einen Überzeugungstäter. Als Beleg dafür soll ein Foto dienen, dass kürzlich auf Facebook aufgetaucht war: Darauf zu sehen ist augenscheinlich Brian E., auf dessen nacktem Oberkörper ein großes Tattoo zu sehen ist. Das Foto soll Anfang Juni auf einer Kampfsportveranstaltung im österreichischen Gmunden entstanden sein.

Der Verdacht: "Nationalsozialistische Wiederbetätigung"

Pikant ist, dass in die Tätowierung augenscheinlich Symbole aus der rechtsextremen Szene eingearbeitet sind: die sogenannte schwarze Sonne etwa, aber auch stilisierte Hakenkreuze. Die Staatsanwaltschaft im oberösterreichischen Wels ermittelt daher gegen E. wegen des Verdachts der "nationalsozialistischen Wiederbetätigung".

Angezeigt hatte den Rechtsreferendar unter anderem sein eigener Vorgesetzter, der Präsident des Oberlandesgerichts Dresden. Sollte E. in Österreich angeklagt und verurteilt werden, drohten ihm zwischen einem und zehn Jahre Haft - in diesem Fall wäre er seinen Job in Deutschland wohl definitiv los.

Zudem wäre ein neonazistisches Tattoo ein starkes Indiz im Sinne der Anklage im Leipziger Connewitz-Prozess. Denn warum sollte ausgerechnet jemand, der sich seine mutmaßlich rechte Gesinnung gewissermaßen eingravieren lässt, unverschuldet in eine Horde randalierender Rechter geraten - zumal E. schon vor dem Amtsgericht keinen Hehl etwa aus seiner Nähe zur Pegida-Bewegung gemacht hatte?

E. hatte am ersten Verhandlungstag behauptet, die in sozialen Medien kursierenden Aufnahmen seines Oberkörpers seien manipuliert. Die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin angeregt, die Tätowierung in Augenschein zu nehmen. Richterin Walburg macht jedoch am zweiten Verhandlungstag deutlich, dass sie von dieser Idee wenig hält: "Ich weiß nicht, ob wir das in diesem Verfahren klären müssen."

Klären wird sich indes wohl schon bald, wie es mit der Karriere von Brian E. weitergeht. Denn der junge Jurist konnte auch Walburg und die beiden Schöffinnen von seiner Version nicht überzeugen: Am heutigen Dienstag, dem dritten Verhandlungstag, hört sich die Kammer noch die Schilderung zweier weiterer Zeugen an - dann verwirft sie die Berufung des Angeklagten und bestätigt das Urteil des Amtsgerichts.