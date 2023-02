Die Initiative zum Aufbau des Shops sei von einem der vier mitangeklagten Männer ausgegangen, sagte er. Diesen habe er im Herbst 2018 im offenen Vollzug kennengelernt. Er habe sich schnell an seinen Mithäftling gehalten, den er als »sympathischen Kerl« wahrgenommen und in ihm einen Freund, Beschützer und großen Bruder gesehen habe. »Ich fühlte mich ernst genommen.« Bei der Entwicklung des Shops sei ihm wichtig gewesen, dass »das Projekt nicht in alle Ewigkeit« betrieben werde. Geholfen habe er, da er hoch verschuldet gewesen sei und für seine Arbeit Geld bekommen habe, so S. Zur Höhe des Betrags machte der Angeklagte keine Angaben.