Das Landgericht Leipzig hat den als »Kinderzimmer-Dealer« bekannt gewordene Maximilian S. und drei Komplizen wegen Drogenhandels verurteilt. Es sah es als erwiesen an, dass vier der fünf Angeklagten in unterschiedlichem Ausmaß an den Geschäften mit dem Online-Shop »Candylove« beteiligt waren. Der fünfte Angeklagte, ein Anwalt, wurde freigesprochen.