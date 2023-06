Die Stadt Leipzig hatte die für Samstag geplante Veranstaltung mit dem Motto »United we stand – Trotz alledem, autonomen Antifaschismus verteidigen!« am Donnerstag verboten, weil ein unfriedlicher Verlauf zu befürchten und die öffentliche Sicherheit unmittelbar gefährdet sei. In linken Kreisen war bundesweit dafür mobilisiert worden.