In dem Verfahren hatte der gelernte Maler und Lackierer zugegeben, die 43-Jährige am 27. Dezember vergangenen Jahres in ihrer Wohnung erwürgt zu haben. Die beiden hatten sich 2021 über eine Onlinepartnerbörse kennengelernt und eine wechselhafte Beziehung geführt. Das Opfer hatte diese laut Urteilsbegründung nach wenigen Wochen beendet.