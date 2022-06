Ein Geschädigter soll am Nachmittag noch gehört werden. Der Mann war an der Hand und am Bauch verletzt worden, als eine Sprengvorrichtung in einem Karton explodierte. Er hatte danach gegriffen.

Festnahme im Oktober

Ein weiterer Spaziergänger, der im Prozess als Nebenkläger auftritt, trat gegen ein auf einem Fußweg liegendes Päckchen, das daraufhin explodierte. Er erlitt oberflächliche Verletzungen an Beinen und Gesicht.