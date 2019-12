Leipzig Mutmaßlicher Brandanschlag auf Bundesverwaltungsgericht

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend einen Gegenstand an der Fassade des Bundesverwaltungsgerichts in Brand gesetzt. Dies teilte die Polizei in Leipzig mit.

Austretende brennende Flüssigkeit habe die Fassade beschädigt und ein Kabel angeschmort. Bereitschaftspolizisten hätten die Flammen mit einem Feuerlöscher erstickt.

Kriminalbeamte sicherten am Tatort Spuren. Das polizeiliche Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum des Landeskriminalamtes Sachsen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei Sachsen bat mögliche Zeugen via Twitter, sich zu melden.