Die beiden Parteien wohnen einander gegenüber, in einer engen Leipziger Wohnstraße. Der Streit habe vor Jahren damit begonnen, dass der laut Gericht »betagte« Angeklagte sein Auto regelmäßig vor seiner Einfahrt parkte, direkt gegenüber von der Einfahrt der Klägerin, obwohl er auch etwas versetzt oder in seiner eigenen Einfahrt hätte parken können. Dadurch konnte die Nachbarin nur schwer hinein- und hinausfahren, heißt es in der Mitteilung.