Nach der Klebe-Attacke der Gruppe »Letzte Generation« auf Raffaels »Sixtinische Madonna« in Dresden hat die Polizei am Donnerstagmorgen Wohnungen in Leipzig durchsucht. Ein Sprecher des sächsischen Landeskriminalamtes bestätigte den Einsatz. Ermittelt werde wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung an dem weltberühmten Kunstwerk von 1512/13. Warum die Wohnungen drei Monate nach der Tat durchsucht wurden, erläuterte das LKA nicht.