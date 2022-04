Mehrere Angehörige einer Polizei -Spezialeinheit in Leipzig werden verdächtigt, mit zwei neuen Gruppenmitgliedern ein verbotenes Aufnahmeritual durchgeführt zu haben. Dabei soll mit Übungsmunition auf einen neuen Kommando-Angehörigen geschossen worden sein. Das teilt die Generalstaatsanwaltschaft Dresden mit.

Die Generalstaatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Sachsen führten nun Durchsuchungen in Privatwohnungen und an Arbeitsplätzen von 23 Beamten des Landeskriminalamts Sachsen im Raum Leipzig durch, heißt es.

Ermittelt wird der Mitteilung zufolge gegen insgesamt 25 Beschuldigte im Alter zwischen 29 und 54 Jahren, die Angehörige des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) Leipzig sein sollen. Auch gegen eine Polizeiärztin wird ermittelt. Der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung im Amt und des Diebstahls stehe im Raum.

Mit Übungsmunition auf Kommando-Angehörigen geschossen

Die Beschuldigten sollen nach einer dienstlichen Jahresabschlussveranstaltung am 3. Dezember 2020 in den Diensträumen des MEK in Leipzig auf Anweisung eines Gruppenführers ein verbotenes Aufnahmeritual für zwei neue Kommando-Angehörige als »Abschlussprozedur« ihrer Probezeit durchgeführt haben. Der anwesende Kommandoführer habe das gebilligt.