In der Nacht zum Samstag sind auf eine Geflüchtetenunterkunft in Leipzig mehrere Brandsätze geworfen worden. Die Polizei wurde am späten Freitagabend vom Wachschutz zu der Unterkunft im Südwesten der Stadt gerufen, wie das sächsische Landeskriminalamt mitteilte. Die Sicherheitskräfte hätten das Feuer schnell löschen können, sodass nur ein geringer Schaden entstanden sei. Verletzt worden sei niemand.