Leonberg in Baden-Württemberg Feuerwehrleute skandieren rechte Parolen – Ermittlungen

Oberbürgermeister distanziert sich

Der Oberbürgermeister der Stadt Leonberg, Martin Georg Cohn (SPD), zeigte sich schockiert über den Vorfall. »Im Namen der Stadt Leonberg, aber auch persönlich, distanziere ich mich in aller Deutlichkeit von dieser rechtsradikalen Tat«, hieß es in einer Stellungnahme. Gleichberechtigung, Respekt und Achtung für alle Menschen seien Werte, die unsere Gesellschaft gerade in der aktuell schwierigen Zeit benötige. »Mit diesem Vorfall wurden diese Werte mit Füßen getreten«, so der Oberbürgermeister. Die fünf Männer seien vom Dienst suspendiert worden.