Die Aktivisten hatten im Foyer und in der Bar des Hotels Wände und Inventar mit Farbe aus Beuteln und dafür präparierten Feuerlöschern beschmutzt. »Wir sind zutiefst erschüttert und traurig über das was gerade geschehen ist«, schrieb das betroffene Hotel Miramar in Westerland auf Instagram. »Jahrelange Tradition, Erinnerungen und die harte und ehrliche Arbeit mehrerer Generationen wurde durch einen Akt von Vandalismus zerstört.« Aktuell ist die Instagramseite des Hotels nicht zu erreichen.