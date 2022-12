Proteste in Berlin und München

Am Dienstag hatte es Razzien bei Mitgliedern der »Letzten Generation« gegeben. Durchsucht wurden elf Wohnungen in sieben Bundesländern. Nun werten Polizei und Staatsanwaltschaft beschlagnahmte schriftliche Unterlagen und digitale Daten aus. Die federführende Staatsanwaltschaft Neuruppin geht wegen Attacken auf Anlagen der Ölraffinerie PCK in Schwedt im Nordosten Brandenburgs weiterhin dem Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung nach, wie mitgeteilt wurde. Es bestehe der Verdacht, dass der Zweck der Gruppe zumindest auch auf die Begehung von Straftaten »hinreichenden Gewichts« ausgerichtet sei. In der Raffinerie wurde unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen.