Demonstranten der Klimaschutzgruppe »Letzte Generation« hatten am Montag erneut an mehreren Stellen in Berlin den Verkehr blockiert. Einige Autofahrer reagierten Aufnahmen zufolge aggressiv.

Ermittlungen gegen unbekannt

Auf Aufnahmen ist zu sehen, wie Blockierer am Messedamm beschimpft, geschubst oder von der Straße gezerrt werden. Eine Szene zeigt, wie ein Auto einem Demonstranten über den Fuß fährt. Die Polizei sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor Ort gewesen, sagte die Sprecherin.