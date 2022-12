Zudem hatte das Polizeipräsidium München angekündigt, möglicherweise entstehende Kosten für Einsätze geltend zu machen, wie unter anderem der Bayerische Rundfunk berichtete . Je nach Aufwand könnten Aktivisten laut Polizei demnach zwischen 250 Euro bis 1500 Euro in Rechnung gestellt werden – für das Entfernen der festgeklebten Personen.

Klimademonstranten blockieren erneut Autobahnzufahrt in Berlin

In Berlin behinderten Aktivistinnen und Aktivisten der »Letzten Generation« mit einer Blockade an einer Autobahnzufahrt den Berufsverkehr. Laut Polizei waren an der Aktion an der Zufahrt Beusselstraße zur A100 gegen acht Uhr acht Menschen beteiligt. Fünf von ihnen hätten sich an der Straße festgeklebt, sagte eine Polizeisprecherin. Diese seien von Polizisten vom Asphalt gelöst worden. Gegen 8.50 Uhr wurde der Verkehr demnach wieder freigegeben.