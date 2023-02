Nordrhein-Westfalen will effektiver gegen Klima-Aktivisten werden, die sich auf Straßen festkleben: In den kommenden Tagen sollen laut Innenministerium des Bundeslands mehr als 10.000 Polizisten dafür ausgebildet werden, festgeklebte Hände vom Asphalt zu lösen. Bislang gab es nur vergleichsweise wenige Beamte, die landesweit dafür im Einsatz waren. Laut Ministerium soll die Einsatzdauer so »deutlich verkürzt« und die Gefahr für Verkehrsteilnehmer reduziert werden.