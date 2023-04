Große Unterschiede zwischen Bundesländern

In Hamburg, Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Hessen stelle die Polizei den Aktivisten bereits teilweise Kosten für einen solchen Einsatz in Rechnung, so das Ergebnis der Umfrage der Welt am Sonntag. In Sachsen solle das in Zukunft vermehrt geschehen, in Nordrhein-Westfalen und Bremen würden ähnliche Schritte geprüft.