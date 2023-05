Die »Letzte Generation« rief zu weiteren Protesten auf, solange »unsere Lebensgrundlagen laufend zerstört werden«. Am Mittwoch sei eine Demonstration in Berlin geplant, danach in München und Leipzig. In der kommenden Woche sollten weitere Proteste in anderen Städten folgen. »Die Widerstandsgruppen sprudeln gerade so aus dem Boden«, sagte Baalen. Die Aktivistin sprach von Demonstrationen, bei denen die Teilnehmenden »einfach friedlich langsam« über die Straße laufen.