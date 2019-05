Klatsch und Knatsch Ein bisschen Spaß muss sein

Den Kinderwunsch der Woche...

...formulierte Liam Hemsworth. Im Dezember heiratete der Schauspieler die Sängerin Miley Cyrus. Fragen nach Nachwuchs bleiben seitdem nicht aus. Und so ging es auch in einem Interview mit der "GQ" um die Familienplanung im Hause Hemsworth-Cyrus.

Der 29-Jährige nahm die Fragen offenbar sehr locker. Natürlich könne er sich eines Tages vorstellen, eine Familie zu gründen. "Wenn wir nicht mehr so viele Hunde haben", sagte Hemsworth. Momentan könne man kein Baby in ihr Haus bringen. Eines Tages würden er und Cyrus wissen, wann der richtige Zeitpunkt sei. Auf die Nachfrage, wie viele Kinder er sich denn wünschen würde, sagte er: "10, 15, vielleicht 20?" Eine Antwort, die sicher mit einem Augenzwinkern zu verstehen ist.

Den Wetteinsatz der Woche...

...musste Channing Tatum erbringen. Der Schauspieler veröffentlichte auf Instagram ein Nacktfoto von sich - schuld daran sei die Sängerin Jessie J, schrieb der 39-Jährige.

Die beiden hätten gemeinsam eine Runde Jenga gespielt. Er habe dabei gegen die Sängerin verloren und als Verlierer ein Foto ihrer Wahl auf Instagram posten müssen, schrieb Tatum. Tatum zog daraus Konsequenzen: Er würde niemals wieder Jenga mit Jessie J spielen, witzelte der Schauspieler.

Das Geburtstagskind der Woche...

...ist Prinzessin Charlotte. Die kleine Tochter von Prinz William und Herzogin Catherine wurde vier Jahre alt. Wie sie ihren Ehrentag feierte oder welche Geschenke sie bekam, ist nicht bekannt. Dafür gab es ein Präsent fürs Volk.

Zum Ehrentag der Prinzessin veröffentlichte der Kensington-Palast nämlich drei neue Fotos. Während Charlotte auf einem mit einer Blume in der Hand über die Wiese tobt, sitzt sie auf einem anderen im geblümten Kleid im Gras. Hinter der Kamera stand - wie so oft - Herzogin Catherine.

Der Tollpatsch der Woche...

...ist Charlize Theron. Sie habe vor einigen Jahren bei dem Film "Borat" so sehr gelacht, dass ihr Nacken blockierte und sie ins Krankenhaus gebracht werden musste, erzählte die Schauspielerin in der Sendung "Late Night with Seth Meyers". Nur an der Komödie lag es aber offenbar nicht: Sie habe bereits zuvor Probleme mit ihrem Nacken gehabt, sagte die 43-Jährige.

Auch bei eigenen Drehs verletzt sich die Schauspielerin immer wieder in den unmöglichsten Situationen. Am Set ihres neusten Films stieß sie sich etwa bereits vor einem Stunt den Kopf. Sie habe sich hingesetzt, um Knieschützer anzuziehen. Dabei sei ihre Hand weggerutscht und ihr Kopf gegen eine Bank hinter ihr geschlagen. "Ich landete in der Notaufnahme", sagte Theron. "Es war so dumm."

Das Glücksrezept der Woche...

... teilte Taylor Swift in einem Interview. In dem Gespräch mit der "Zach Sang Show" stellte sie eins klar: Ein "glücklich bis ans Lebensende" gebe es nicht. Für sie sei es nicht selbstverständlich, dass jeder Tag gut laufe, sagte die Sängerin.

Ihr Weg zum Glück ist offenbar diese Erkenntnis: "Glück wird immer ein Kampf und eine Herausforderung sein, der wir uns stellen müssen", sagte die 29-Jährige. Auch das Selbstwertgefühl sei etwas, an dem man beständig arbeiten müsse.

Die Kritik der Woche...

...lieferte Cynthia Nixon - und zwar zu ihrer eigenen Serie "Sex and the City". Mit der Rolle der Anwältin Miranda Hobbes wurde sie weltberühmt. Rückblickend findet sie aber wohl nicht alle Darstellungen gelungen.

"Wir würden heute auf jeden Fall nicht alle weiß sein, Gott bewahre", sagte die 53-Jährige "Indie Wire". Eine feministische Serie sei "Sex and the City" dennoch gewesen, findet sie. Aber mit Versäumnissen: "Es waren weiße, betuchte Frauen, die für ihr Fortkommen gekämpft haben. In einer kleinen Blase."

Das Bekenntnis der Woche...

...kam von Kit Harington. Der Schauspieler lernte seine Frau Rose Leslie am Set von "Game of Thrones" kennen. Auch in der Serie sind die beiden ein Paar. Der US-Zeitschrift "People" hat Harington verraten, welches seine Lieblingsszene mit seiner Partnerin war.

Seine Auswahl ist unerwartet: "Ich mag ihren Tod. Ich weiß, das hört sich seltsam an", sagte er der Zeitschrift. In der neunten Episode der vierten Staffel kämpfen die beiden in einer Schlacht. Ygritte wird von einem Pfeil getroffen und stirbt. "Ich fand, dass sie das hervorragend gemacht hat", sagte Harington.

Es sei das erste Mal gewesen, dass eine Szene bei "Game of Thrones" in Zeitlupe gedreht worden sei. Im Hintergrund habe die Schlacht gewütet, das sei ein "wunderschöner Moment" gewesen. "Es war eine dieser unglaublichen Aufnahmen."